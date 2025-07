La Lega Giovani Liguria ridisegna la squadra: nominate le nuove cariche regionali

Il Coordinatore Regionale della Lega Giovani Liguria, Andrea Bonfà, ha annunciato oggi la nuova struttura organizzativa del movimento, con l’assegnazione delle cariche interne.

Laura Sassi, di Albenga, è il nuovo Responsabile Organizzativo e Vicecoordinatore Regionale. Sarà supportata dal Viceresponsabile Organizzativo Andrea Zanin, neo-Coordinatore Provinciale di Imperia. Una novità è l’istituzione del ruolo di Responsabile Regionale Lega Giovani Esteri, affidato a Nicholas Fadda, di Chiavari, riconfermato anche come Coordinatore Provinciale del Tigullio e nominato secondo Vicecoordinatore Regionale.

Matteo Pesce, consigliere comunale di maggioranza a Loano, sarà il Responsabile Eletti/Enti Locali. Davide Ottonello, di Genova, assume la carica di Responsabile Social e Comunicazione, mentre Andrea Maffeo, anch'egli di Genova, sarà il Responsabile per i Rapporti col Parlamento Europeo. Alessandro Agazzi è stato invece riconfermato come Responsabile Università. Completano la squadra Giulia Giorgi, Coordinatrice Provinciale di Spezia, Edoardo Ghezzi Coordinatore Provinciale di Savona ed Edoardo Di Cesare, nuovo Coordinatore Provinciale di Genova.

“Dopo l'entrata in carica di tutti i Coordinatori Provinciali, procedo oggi alla nomina del nuovo Direttivo Regionale. Ho scelto di costruire una squadra forte, valorizzando le competenze di ciascun membro per coprire ogni ambito operativo e partendo da una base coesa e dinamica che saprà rilanciare la Lega Giovani da Ventimiglia a Sarzana. In particolare la presenza di due vicecoordinatori garantirà una presenza costante sul territorio. Ora il nostro primo impegno sarà la Festa di Pontida, seguita da un’assemblea regionale per pianificare il futuro del movimento”, ha dichiarato Andrea Bonfà.

La Lega Giovani Liguria si prepara così a un nuovo corso, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza e incidere nel panorama politico regionale.