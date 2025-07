Riva Ligure, nuovo studio pediatrico alla Casa della Salute: “Una risposta vera per le famiglie”

Sta funzionando dal 7 luglio scorso, all’interno della Casa della Salute di Riva Ligure in via Giardino 5, un nuovo studio pediatrico privato. Si tratta di un servizio pensato per offrire un punto di riferimento stabile e facilmente accessibile per la salute dei più piccoli, come risposta concreta alle esigenze manifestate da numerose famiglie del territorio. A darne notizia è stato il sindaco Giorgio Giuffra, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa con un messaggio chiaro: “Quando diciamo che vogliamo occuparci delle persone, intendiamo esattamente questo. Una risposta vera per tante mamme e papà che chiedevano un punto di riferimento per la salute dei propri figli, vicino, efficiente, sicuro”.

Lo studio, che sarà operativo tutti i giorni dal lunedì alla domenica su appuntamento, è gestito dalla dottoressa Elena Fueri, che ha deciso di scommettere su una struttura – quella della Casa della Salute – sempre più centrale nella vita della comunità. “Lo abbiamo fatto – prosegue il primo cittadino – perché chi amministra ha il dovere di ascoltare ed agire. Prendersi cura dei più piccoli significa non solo parlare di futuro, ma investire nel futuro”.

La nuova apertura rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di potenziamento dei servizi sanitari locali e rafforza il ruolo della Casa della Salute come luogo di prossimità, utilità e presenza costante per i cittadini. Un passo concreto, secondo l’amministrazione comunale, per essere “al fianco delle famiglie. Sempre”.