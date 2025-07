Comitato di Quartiere e cittadini esultano: il gas arriva nelle frazioni di Ventimiglia

Il Direttivo del Comitato di Quartiere - presieduto dall'Avv. Davide Condrò - nonchè i cittadini di Seglia, San Bernardo, San Lorenzo e Via Sant'Anna, appresa la notizia della concreta possibilità di portare il gas di città in dette zone frazionali desidera esprimere piena soddisfazione nonchè ringraziare l'amministrazione comunale per l'impegno e l'attenzione mostrata in quanto tale realizzazione sarebbe una svolta storica per le frazioni, atta a migliorare indiscutibilmente le condizioni di vivibilità dei cittadini.

"Tale richiesta è stata seguita e proposta dal Comitato da oltre 20 anni e, pertanto, la concreta possibilità di ottenere la distribuzione del gas di città nelle frazioni non può che giovare a tutti gli abitanti che ne avranno inevitabilmente benefici in termini di costi e servizi. Auspicando l'esito positivo delle procedure amministrative il Direttivo del Comitato rimane a disposizione per ogni migliore collaborazione così come sempre accaduto con le diverse amministrazioni succedute".