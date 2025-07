Bordighera, "degrado e disagi in via Arene": la segnalazione (Foto)

"Forte degrado in via Arene a Bordighera. E' inammissibile in una città così bella, da sempre nostra meta per staccarci dai rumori della città". Lo segnala un lettore, villeggiante a Bordighera.

Una zona al momento in stato di degrado. "Si tratta di una strada che avrebbe dovuto collegare via degli Amici con la piscina in via Diaz ma il progetto non è andato a buon fine per varie ragioni, tra le tante l'interesse di chi aveva in assegnazione l'area per gestire il parcheggio lungo la via" - fa sapere il lettore, Sergio Mantovani - "Assegnazione che a un certo punto è stata revocata dal Comune, ma grazie al ricorso fatto al Tar dal proprietario dell'area in questione, si è arrivati a una soluzione votata dal consiglio comunale di Bordighera svoltosi il 4 aprile scorso, con la quale si stabiliva che la via tornava ad essere gestita dal costruttore delle palazzine che vi si affacciano e una parte andava al Comune per creare posti liberi di parcheggio, immediatamente vicino a via degli Amici".

Bordighera investirà 35mila euro per realizzare un parcheggio. "Sono, però, passati circa due anni da quando il gestore della via Arene, su consiglio dei suoi avvocati, ha delimitato l'area di sosta con chiusura tipo cantiere, che però, nel tempo, è andata sempre più deteriorandosi, trovandoci ora in una situazione di forte disagio, sia dal punto di vista estetico che di sicurezza: frammenti di plastica si trovano disseminati dappertutto, senza parlare della sporcizia accumulatasi nel tempo nell'area chiusa, con una montagna di aghi di pino, tana per topi, e una mezza discarica di un cantiere che ha lasciato il materiale edile dallo scorso gennaio" - mette in risalto - "Non solo, la gente continua a parcheggiare le proprie automobili e i furgoni sul lato opposto, riducendo notevolmente lo spazio della corsia e mettendo in difficoltà, come già successo quest'inverno, l'accesso dei mezzi della nettezza urbana e di soccorso. Spero vivamente che questo sfogo serva a smuovere chi di dovere per rivedere di nuovo in ordine questa via, che non merita assolutamente questo trattamento".