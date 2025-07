Motorini rumorosi a Sanremo, una lettrice: "Un assordante silenzio delle istituzioni!"

"Egregio Direttore,

come è possibile che motorini con marmitta non omologata, volutamente rumorosa, non vengano identificati e sanzionati dalla polizia locale tramite l'apposita targa posta da anni anche sui ciclomotori?

La soluzione ad una buona fetta di inquinamento acustico, peraltro futile e gratuito, è a portata di mano di vigili urbani ed amministratori, se solo lo volessero. Perché non vengono fatti questi semplici interventi di ordine pubblico e si preferisce lasciare Sanremo in uno stato di chiasso insensato?".