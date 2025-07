Due nuovi settori artigiani ottengono il marchio 'Artigiani in Liguria'. CNA Imperia: un’opportunità da cogliere

Il marchio regionale “Artigiani in Liguria”, emblema della qualità e dell'identità dell'artigianato locale, si arricchisce di due nuovi disciplinari ufficialmente approvati da Regione Liguria: Acconciatori e Gastronomia tipica del territorio. Due settori strategici che entrano nel circuito della certificazione, portando a 28 il numero complessivo delle attività riconosciute.

«Il marchio rappresenta oggi molto più di un riconoscimento simbolico – afferma Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia –: è uno strumento concreto che premia la qualità e l’esperienza delle imprese artigiane, offrendo accesso a bandi regionali, promozione turistica, e visibilità commerciale. Un’opportunità per chi ha investito tempo e passione nel proprio mestiere, e vuole oggi distinguersi per professionalità e autenticità».

🟢 Il disciplinare per gli Acconciatori: una novità assoluta

È la prima volta che un servizio artigianale entra tra i settori certificati. Il disciplinare definisce l’acconciatore come artigiano esperto nella cura dei capelli, della barba e del benessere della persona, e riconosce il valore professionale di questo mestiere.

Requisiti principali:

almeno 36 mesi di esperienza certificata nel settore;

nel settore; conoscenza tecnica avanzata in taglio, colorazione, styling;

avanzata in taglio, colorazione, styling; uso di prodotti sicuri e di qualità;

strumenti e attrezzature a norma;

cura dell’immagine professionale e personalizzazione del servizio.

🟢 Gastronomia tipica: sapori, identità e tradizione

Il disciplinare valorizza le produzioni artigianali tipiche della tradizione ligure: farinata, torte di verdura, frittelle di baccalà, pizza all’Andrea, solo per citarne alcune. Un patrimonio

gastronomico che merita tutela e valorizzazione, anche attraverso l’esperienza degli operatori locali.

Requisiti principali:

almeno 36 mesi di esperienza nel settore gastronomico ;

; uso di materie prime locali e fresche ;

; produzione interna di almeno 10 specialità liguri tipiche ;

; rispetto della stagionalità e delle tecniche tradizionali.

📍 CNA Imperia: supporto concreto alle imprese

CNA Imperia è a disposizione di tutti gli artigiani interessati a ottenere il marchio, offrendo consulenza gratuita e supporto tecnico nella verifica dei requisiti e nella compilazione della domanda.

📌 Sportello CNA IMPERIA – Sanremo, Via B. Asquasciati 12

📞 Tel. 0184 500309 – Referente: Monica Ramella

📧 segreteria@im.cna.it

«Chi possiede i requisiti previsti dai disciplinari – conclude Vazzano – non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa occasione. Il marchio “Artigiani in Liguria” è un vero e proprio biglietto da visita di qualità per distinguersi nel mercato, tutelare il proprio lavoro e rafforzare il legame con il nostro territorio.»