75enne rischia di annegare a Bordighera, quattro bagnini lo salvano: il plauso del Gruppo Alziamo i Toni

Si tuffa in acqua anche se c'era la bandiera rossa e così rischia di annegare. L'uomo, un 75enne, è stato prontamente salvato da quattro bagnini di diversi stabilimenti balneari del lungomare di Bordighera. E' successo venerdì pomeriggio.

"Con tutto il rispetto il 75enne che ha fatto il bagno, venerdì pomeriggio, dovrebbe essere multato e segnalato alla Procura della Repubblica, in quanto ha fatto rischiare la vita a quattro bagnini, sicuramente nell'atto del proprio compito, ai quali vanno tutti i complimenti e la solidarietà del Gruppo Alziamo i Toni" - commenta Enrico Amalberti, presidente del Gruppo Alziamo i Toni - "Un plauso va, infatti, a questi quattro coraggiosi e a tutta la loro categoria".

"A tale atteggiamento si presta una richiesta di risarcimento del danno, in quanto tuffandosi con bandiera rossa sai che stai infrangendo una disposizione legale e fai, consapevolmente, rischiare chi viene a salvarti in caso di lesioni o morte" - sottolinea - "In questo caso un ragazzo diciassettenne, per colpa di tale persona, è in ospedale. Ricordo a me stesso, che solo perché si pensa erroneamente 'tanto c'è chi mi salva', non ci autorizza a fargli rischiare la vita per nostra incoscienza".