Ufficio Postale di Via Galilei a Sanremo: nessuna chiusura definitiva, riapertura a inizio agosto

Non è prevista nessuna chiusura definitiva per l’ufficio postale di Sanremo 3, sito in Via G. Galilei. A confermalo è l’ufficio stampa di Poste italiane che spiega: “La sede è interessata da un intervento tecnico di manutenzione, al termine del quale sarà nuovamente disponibile per tutti i servizi. La riapertura è prevista entro la prima settimana di agosto”.