Ventimiglia, i cittadini puliscono i vicoli sporchi. Scullino: "Iniziativa lodevole che mette a nudo il fallimento dell'Amministrazione Di Muro"

"Mi è giunta notizia di un'iniziativa lodevole, nata dalla disponibilità di alcuni residenti del centro storico che si sono armati di scope e palette per pulire le strade davanti a casa. Un gesto di senso civico che però mette a nudo il grave fallimento dell'Amministrazione comunale" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino commentando l'iniziativa organizzata dagli abitanti del centro storico per il 27 luglio.

"Questo non è decoro urbano, è abbandono. E' assurdo e inaccettabile che, in una città dove si pagano tariffe alte per la raccolta rifiuti e l'igiene urbana, siano i cittadini, addirittura la domenica, a dover supplire alle evidenti deficienze del servizio pubblico" - sottolinea Scullino - "L'Amministrazione Di Muro è direttamente responsabile di un sistema di nettezza urbana disorganizzato, trascurato e inefficiente, che costringe le persone a fare ciò che dovrebbe essere garantito da contratto".

"Mi auguro che l'iniziativa non abbia visto alcun coinvolgimento diretto o indiretto della Giunta o di suoi sostenitori: sarebbe davvero paradossale che l'Amministrazione invece di intervenire per risolvere, si limitasse ad assistere e, magari, applaudire i cittadini costretti a fare ciò che lei non fa" - dice Scullino.