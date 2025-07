Ventimiglia, Scullino: "Le opere sono rimaste irrisolte perché Di Muro non mi ha fatto finire il mandato"

"Apprendo le dichiarazioni del sindaco Di Muro con un misto di sorpresa e rammarico. Invece di confrontarsi nel merito delle mie osservazioni sullo stato della città preferisce deviare con accuse generiche, evitando accuratamente di parlare dei reali problemi che oggi affliggono Ventimiglia. Non ha replicato al degrado delle strade, alla mancata manutenzione dei parcheggi, al fallimento del decoro urbano, né alla totale assenza di una visione turistica. Perché? Forse perché non c'è nulla da raccontare, se non promesse mancate e proclami vuoti" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Sculino replicando alle dichiarazioni della Lega.

"Inoltre, la città è ancora troppo insicura e il problema legato al flusso continuo e irrisolto degli immigrati resta evidente. Ventimiglia continua a soffrire un’immagine negativa, di trascuratezza e abbandono, nonostante tutte le promesse elettorali di cambiamento" - sottolinea Scullino - "E ancora, la tanto sbandierata 'filiera istituzionale' al momento non si è concretizzata in nulla di tangibile. Siamo ormai quasi a metà mandato e, nonostante le critiche, assicuro che non gioisco: mi dispiace sinceramente per una città che merita molto di più".