Ventimiglia, la Lega replica a Scullino: “Parla di fallimento chi ha lasciato problemi irrisolti”

Abbiamo letto con stupore le parole dell’ex sindaco Scullino, che cerca visibilità criticando un’amministrazione che sta affrontando con determinazione problemi ereditati da anni.

L’iniziativa di alcuni cittadini che, in modo spontaneo e civico, si sono attivati per pulire un vicolo, non è la dimostrazione di un fallimento, ma la prova che a Ventimiglia sta crescendo il senso di comunità, anche grazie all’esempio di un’Amministrazione presente e concreta. Ricorda il consigliere Bertolucci, che lui stesso insieme ad altri esponenti dell’amministrazione Scullino fecero una giornata di volontariato dedicata alla pulizia, non capiamo perché oggi il consigliere Scullino sia tanto inorridito.

È bene chiarire, inoltre, che la pulizia straordinaria del centro storico è già iniziata sabato scorso, con un primo intervento in via Trossarelli, una parte di corso Francia e l’intero vico del Mulino.

L’attività proseguirà nelle prossime due settimane, in vista della manifestazione Agosto Medievale, e riguarderà l’intero centro storico, con indicazioni puntuali già trasmesse alla ditta incaricata, in particolare per vico Lago e salita Rivai.

Puntualizziamo inoltre, oltretutto, che è questa amministrazione che ha raddoppiato i lavaggi di Ventimiglia Alta, due giornate a tempo pieno, ogni mese.

Il Sindaco Flavio Di Muro, insieme agli assessori e ai consiglieri comunali, ha messo in campo un piano costante di pulizia urbana, con interventi visibili in centro, nelle frazioni e nelle zone più trascurate da anni.

Ci fa sorridere che chi per anni ha amministrato la città, lasciando problemi strutturali irrisolti, oggi parli di “fallimento”. I cittadini sanno distinguere le parole dai fatti. E i fatti parlano chiaro. E se vogliamo parlare davvero di “fallimento” allora diciamolo chiaramente: il vero fallimento è quello di chi ancora oggi sporca la città, abbandona rifiuti e non ha rispetto per gli spazi comuni, ma anche a questo stiamo rispondendo con azioni concrete, pensando a misure più severe contro l’inciviltà e a un rafforzamento dei controlli sul territorio.

La Lega Ventimiglia continuerà, senza distrazioni e senza polemiche sterili, a lavorare ogni giorno per una città più decorosa, vivibile e vicina alle esigenze reali dei cittadini.