Ventimiglia, vicoli sporchi: gli abitanti organizzano una pulizia nel centro storico (Foto)

Pulire insieme i vicoli del centro storico è l'obiettivo dell'iniziativa proposta da un gruppo di cittadini di Ventimiglia per domenica 27 luglio dalle 17.30.

Armati di scope, palette e sacchetti domenica prossima i residenti si ritroveranno, perciò, per pulire le vie in cui abitano. "Abbiamo pensato di pulire insieme i vicoli in cui abitiamo" - spiegano gli ideatori dell'iniziativa attraverso dei volantini appesi nella città alta - "Se ci potrai aiutare sarai il benvenuto, sarà anche un'occasione per conoscerci meglio. Se non potrai venire nessun problema, ci basta sapere che ci aiuterai a mantenere i vicoli puliti dalle sigarette gettate dalle finestre, dalle cartacce e dal resto che troviamo sparso per i vicoli".

Un'iniziativa aggregativa e di senso civico. "L'appuntamento è per domenica 27 luglio in vico Lago per le 17.30/18" - dicono - "Portiamo scope, palette, sacchetti per la spazzatura e se riusciremo a lavarli anche con l'acqua useremo qualche detergente, si spera. Grazie a domenica".