Estate 2025: le proposte della Biblioteca Comunale “Il Tiglio” di Bajardo

La lettura è di primaria importanza per una biblioteca e in un borgo dove ci sono pochi bambini questa assume un significato particolare e profondo.

Promuovere la lettura può diventare una leva per rigenerare il borgo di Bajardo. L’attività della Biblioteca Comunale “Il Tiglio” si propone come elemento della comunità che attraverso l’azione divulgativa e laboratoriale si fa centro di attrazione per visitatori e frequentatori, contribuendo a ridare vita al paese.

Il libro diviene un veicolo di memoria, identità e rinascita culturale e stimola creatività, memoria e pensiero critico questo è l’obiettivo delle molte volontarie che si occupano dell’organizzazione de “Il Tiglio”.

Si parte dai libri e si esplora ciò che ci circonda. In quest'ottica l’attività più importante della Biblioteca è far incontrare il paese con le scuole del territorio.

Le iniziative si tengono ogni anno presso la sede della biblioteca e nelle vie e i boschi di Bajardo per promuovere e avvicinare i più piccoli al mondo dei libri attraverso storie animate, giochi di parole, attività manuali e momenti di ascolto condiviso.

I laboratori sono pensati per stimolare la fantasia, la curiosità e l’amore per la lettura, offrendo ai bambini un’esperienza divertente e coinvolgente, sotto la guida di lettori volontari e animatori.

Quest’anno hanno aderito alle iniziative dedicate ai bambini: la scuola dell'Infanzia Gian Maria Rubini e le classi della primaria Giulio Natta di Ceriana, le classi della primaria di Poggio -Istituto Comprensivo Sanremo Levante- e le Coccinelle della Scuola dell'Infanzia Asquasciati – Istituto Comprensivo Sanremo Ponente- che sono venute a visitare il paese della loro maestra Roberta.

Ma le attività del Tiglio non si fermano e continuano anche in estate: il 25 luglio alle 17.00 il primo evento dell’estate “Libri nuovi sotto Il Tiglio” si terrà proprio sotto l’albero che ha ispirato il nome della Biblioteca.

Il primo agosto dalle 18:00 alle 20:00 “Dal Tiglio alle Stelle” letture itineranti per le vie del borgo, il 19 agosto ore 17:00 “Leggi e disegna sotto il Tiglio” letture e laboratori per bambini di ogni età.

La Biblioteca Comunale Il Tiglio apre ai lettori mercoledì dalle ore 16:00 alle 18:00 e sabato dalle 10:00 alle 12:00, con la ferma determinazione di restare un importante presidio di cultura nel paese e grazie alle volontarie: Maria, Daniela, Barbara, Paola, Elena, Michela, Clara e Athena