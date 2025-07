Olivetta San Michele, al via un concorso di pittura estemporanea e opera da studio con soggetti del luogo (Foto)

Un concorso di pittura estemporanea e opera da studio con soggetti del luogo verrà proposto il 27 luglio a Olivetta San Michele. Si tratta della diciannovesima edizione di "Perla di confine".

I premi previsti per la sezione estemporanea e la sezione opere da studio sono: 400 euro come primo premio; 300 euro come secondo premio e 200 euro come terzo premio mentre dal quarto al decimo sono previsti segnalazioni e prodotti tipici locali.

"Il concorso è libero a tutti gli artisti professionisti e dilettanti di ogni tecnica e tendenza articolato nelle due sezioni" - fanno sapere gli organizzatori - "Nell'estemporanea il tema a scelta sarà figurativo, scorci, immagini e valenze estetiche di Olivetta San Michele; storico, storie e leggende di Olivetta San Michele nell'ambito dell'antico Principato di Seborga; e occitano, Olivetta San Michele nel contesto di appartenenza alla storia e tradizioni della lingua occitana. Anche la sezione opere eseguite in studio dovranno rispettare le stesse tematiche proposte nella sezione estemporanea. Le opere, possibilmente incorniciate, non dovranno essere inferiori a 30X40 cm e non superiori a 120X120 cm. La premiazione sarà effettuata alle 17 del 27 luglio presso il municipio del Comune. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato alla prima data disponibile".

"La quota di partecipazione, che dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione a parziale copertura delle spese organizzative, è di 16 euro per un'opera, 30 euro, invece, per due opere. Per la sezione estemporanea la timbratura dei supporti si potrà effettuare il 27 luglio dalle 8. La consegna delle opere, invece, deve essere effettuata entro le 17. Per la sezione opere eseguite in studio la consegna si potrà effettuare fino al 26 luglio presso il municipio di Olivetta San MIchele, presso la Galleria d'arte Sant'Agostino di F. Falone a Ventimiglia o in corso Francia 224 (To) da Arras Giuliano. I partecipanti avranno la possibilità di esporre, fuori concorso, le loro opere aggiuntive provvedendo a loro carico al relativo allestimento".