Pesca didattica a Santo Stefano al mare: successo per la giornata formativa di Fishing Trophy Sanremo

La Asd Fishing Trophy Sanremo, in collaborazione con la Fipsas (federazione della pesca sportiva), ha organizzato mercoledì 23 luglio, presso il porticciolo di Santo Stefano al Mare, una mattinata dedicata alla didattica marina e alla formazione alla pesca, con canna da riva, alla quale hanno partecipato 22 bambini della scuola estiva Uisp, accompagnati dai loro insegnanti.



"La mattinata è stata svolta con una parte didattica, dove si è spiegato il valore della salvaguardia del mare e le specie che lo vivono e poi dopo una super colazione, offerta dagli organizzatori. I bambini si sono cimentati nella pesca con l’aiuto degli atleti della Fishing Trophy Sanremo: i piccoli neo pescatori hanno così imparato una tecnica di pesca, quella col galleggiante, che è la base come disciplina sportiva. Sono state pescate anche alcune prede, saraghi, scorfano, cefali, che una volta identificati misurati e catalogati con cura e mostrati hai piccoli pescatori, sono stati prontamente rilasciati , come nello spirito della pesca sportiva. La mattina si è conclusa tra l’entusiasmo dei giovanissimi pescatori, con la consegna a loro di un piccolo dono da parte della associazione organizzatrice, la Fishing Trophy Sanremo, la quale ripeterà per i prossimi due mercoledì la stessa giornata di didattica e formazione che è aperta a tutti i bambini e ragazzi che vogliono partecipare. Si ringrazia Emilio Maffi, responsabile della didattica della Fipsas, e si ringrazia la associazione sportiva L’Ancora per la messa a disposizione della location. Il presidente della Fishing Trophy Sanremo, Giovanni Acquaviva, contento del successo della manifestazione, ribadisce il fatto che è proprio su i giovani e il settore giovanile è rivolto l’impegno della Fishing Trophy Sanremo, nonostante nella associazione ci siano degli ottimi atleti agonisti che hanno raggiunto livelli veramente ottimi e di rilievo".