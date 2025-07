Bordighera, raddoppiate le sanzioni per gli incivili: fino a 400 euro per chi abbandona o non conferisce bene i rifiuti

Come anticipato dal Sindaco Vittorio Ingenito lo scorso 19 giugno, a Bordighera aumenteranno, anche fino a raddoppiare, le sanzioni per abbandono e conferimento non corretto di rifiuti.

Questa mattina sono state presentate alla Commissione consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione le modifiche che in merito verranno apportate al Regolamento di Polizia Urbana, per la successiva approvazione durante il Consiglio Comunale del prossimo 31 luglio.

In particolare, in caso di violazione di quanto disposto dall’articolo 13 bis – “Conferimento rifiuti”:

la sanzione per le utenze domestiche raddoppierà passando da € 200 a € 400

per le utenze non domestiche se la violazione è commessa da o per conto di titolare o responsabile di impresa o ente, la sanzione aumenterà da € 250 a € 400

la sanzione per le utenze condominiali passerà da € 300 a € 500

per abbandono di inerti, pitture, estintori, pneumatici e materiale edile verrà prevista una specifica sanzione pari a € 500 più l’ammenda da € 1.000 a € 10.000 e la denuncia all’autorità giudiziari come disposto dalla Legge 137/2023

Inoltre, le attività commerciali o artigianali che producono eccezionalmente quantità di carta o plastica tale da poter saturare i punti di raccolta dovranno conferire la stessa direttamente e gratuitamente al centro di raccolta sito in Via Cornice dei due Golfi; la mancata ottemperanza comporterà una ammenda di € 200.

Sarà modificato anche l’articolo 14 – “Obblighi di pulizia sui confini con aree pubbliche, di pubblico transito o abitate”, con l’aumento della sanzione amministrativa da € 50 a € 200.

I controlli della Polizia Locale saranno intensificati, anche grazie all’utilizzo di telecamere e fototrappole.