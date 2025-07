Parcheggi a Sanremo: il paradosso di via Gioberti tra paganti e sosta selvaggia impunita

La questione parcheggi a Sanremo continua a generare malcontento tra i cittadini. Una lettera giunta alla nostra redazione da un residente di via Gioberti mette in luce un paradosso che molti percepiscono come un'ingiustizia.

"Vorrei capire se dopo i lavori si possono parcheggiare le macchine", scrive il cittadino, puntando il dito su una situazione specifica: "C’è una Kia che sarà 15 giorni ferma lì senza una multa sul cruscotto". La domanda sorge spontanea e amara: "Allora, siamo scemi noi che paghiamo il parcheggio comunale e giriamo delle ore per trovare posto?".

La sosta selvaggia non crea problemi solo per le auto, ma anche per i mezzi a due ruote. "Spesso troviamo i motorini per terra proprio perché le auto lì non dovrebbero esserci", lamenta il residente, aggiungendo: "Con tutti i dehor che ci sono almeno i motorini lasciateceli parcheggiare…".

La lettera si chiude con un'esortazione chiara alle autorità: "Perché non mettiamo le ganasce a questi simpaticoni di francesi e turisti?". Un appello a ripristinare un senso di equità e a garantire che le regole valgano per tutti, senza distinzioni, per chi vive e lavora in città e per chi la visita.