Ospedaletti accende la musica con “Musica in Rete”: sul palco Giovanni Block e Car-Lotta

Domani, giovedì 24 luglio alle ore 21.30, l’Auditorium comunale di Ospedaletti ospiterà il concerto “Musica in Rete”, uno spettacolo musicale gratuito organizzato dall’associazione di volontariato Mappamondo e da Casa Africa. L’evento porterà sul palco artisti di talento come Giovanni Block e la cantautrice Car-Lotta, in un incontro tra musica d’autore e impegno sociale.

Giovanni Block, premiato nel 2008 dalla SIAE come miglior autore emergente e vincitore assoluto del Festival Musicultura nel 2009, presenterà alcuni brani del suo ultimo album “Retrò”, uscito nel 2023. L’artista, già vincitore del Premio Buscaglione nel 2010, ha partecipato anche all’edizione 2023 del Premio Luigi Tenco.

Accanto a lui, Car-Lotta (nome d’arte di Carlotta Sillano), cantautrice, chitarrista e pianista, nota per le sue collaborazioni con Morgan, Nada e Renzo Arbore sul palco del Tenco nel 2010. Il suo album d’esordio le è valso il Premio Ciampi nel 2011 e conteneva il brano “Pamphlet”, scelto come colonna sonora per la pubblicità di una nota casa automobilistica.

L’evento rientra nelle attività promosse da Mappamondo e Casa Africa, realtà attive a Sanremo in Piazza San Siro 48, da anni impegnate a favorire l’inserimento dei cittadini stranieri nel territorio, promuovendo la convivenza tra culture diverse e offrendo corsi gratuiti di lingua italiana, orientamento e tutela delle fasce più deboli.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Una serata all’insegna della musica e della solidarietà.