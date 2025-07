Bordighera: venerdì prossimo sulla spiaggia libera del lulngomare l'evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”

Venerdì 25 luglio a Bordighera e in tutti i 246 Comuni Bandiera Blu avrà luogo “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, evento voluto fa FEE Italia per il World Drowning Prevention Day con l’obiettivo di sensibilizzare la Cittadinanza su un corretto e più sicuro rapporto con il mare.

La manifestazione, che avrà inizio alle ore 9.30, si terrà sulla spiaggia libera prioritariamente dedicata a persone disabili con difficoltà di deambulazione e anziani che si trova sul lungomare Argentina, tra i bagni Paloma e i bagni Corallo.

Il programma prevede:

ore 9.30: apertura evento con saluto delle Autorità

ore 10.00: illustrazione dei comportamenti da adottare in mare e in spiaggia per giornate in sicurezza

ore 10.30: simulazione di salvataggio in mare e tecniche di primo soccorso

ore 11.00: dibattito con i partecipanti

Saranno presenti la Capitaneria di Porto, la Croce Azzurra – Misericordia di Vallecrosia, il Centro Sub Riviera dei Fiori e i piccoli partecipanti alle scuole estive RA.NA.BO. e LifeRevolution.