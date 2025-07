Sanremo: donazione de “Gli Amici di Colombo” per il Centro Diurno (Foto)

Questa mattina presso il Centro Diurno per pazienti psichiatrici di Sanremo, si è tenuta una cerimonia di consegna di materiale informatico (Notebook, Monitor, Tastiera Mouse e Stampante) nonché una erogazione liberale pari ad € 300,00, da parte dell'Associazione Gli Amici di Colombo ODV di Sanremo, un'organizzazione dedicata al benessere psicologico e all'inclusione sociale. La donazione è a favore del Centro Diurno di via Goethe, una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutiche riabilitative che accoglie pazienti psichiatrici, per i quali si intravedono prospettive evolutive e che necessitano, durante il giorno, di trattamenti riabilitativi, terapeutici e farmacologici e di risocializzazione, sia individuali che di gruppo.

“Ringrazio l'Associazione Amici di Colombo– evidenzia il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera – per l'attenzione e l'altruismo dimostrati che consentiranno di migliorare ulteriormente l'attività degli operatori e il benessere dei pazienti. Un ulteriore esempio di come il terzo settore con il volontariato possa contribuire a supportare e stimolare il lavoro quotidiano dei nostri professionisti a vantaggio degli utenti, in particolare quelli più fragili".