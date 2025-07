Approvato il Decreto Legge Giustizia: il Senatore sanremese Gianni Berrino "Un altro passo decisivo verso una maggiore equità"

"Oggi finalmente il Senato ha approvato il Decreto Legge Giustizia con 106 voti favorevoli e 61 contrari: un altro passo decisivo verso una giustizia più equa, trasparente e vicina ai

cittadini. Come Fratelli d'Italia, esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto e per il risultato raggiunto".

Lo ha detto il Senatore sanremese di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama, che prosegue: "Abbiamo sempre creduto in una giustizia che tuteli davvero i diritti delle persone, garantisca tempi certi, rispetti il principio di legalità e ristabilisca l'equilibrio tra accusa e difesa. Il nostro impegno, anche in Commissione Giustizia, è stato costante e determinato, affinché questa riforma potesse affrontare in modo serio e concreto le criticità storiche del nostro sistema giudiziario".

"Ringrazio i colleghi - termina Berrino - che hanno contribuito con competenza e senso di responsabilità al buon esito del provvedimento. Continueremo su questa strada, senza passi indietro, per restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni e nello Stato di diritto".