Torna a Sanremo 'I’ll remember Dodo Goya', al via la 7ª edizione con due concerti a Pian di Nave

Torna a Sanremo "I’ll Remember Dodo Goya", il mini‑festival giunto alla sua 7ª edizione che ogni anno rende omaggio alla memoria e all'arte del contrabbassista Dodo Goya, sanremese d'adozione, scomparso nel 2017, una figura a suo modo emblematica del jazz italiano dei decenni passati e della scena culturale locale.

Gli appuntamenti live per ricordarlo a suon di grande jazz - tutti concerti a ingresso gratuito - sono fissati nelle serate del 22 e 23 luglio nei suggestivi spazi di Pian di Nave e vedranno sul palco alcuni veri e propri fuoriclasse del jazz italiano.

La kermesse jazzistica, è organizzata per la prima volta in forma di rassegna da Mus’Art di Andrea De Martini, con la direzione artistica di Giampaolo Casati e si svolge da sempre con il pieno sostegno e la presenza diretta della famiglia Goya. Un ringraziamento va anche al Comune di Sanremo.

L'obiettivo delle due serate è molto preciso: ricordare nel modo migliore un musicista e personaggio unico come Dodo Goya, che ha lasciato un ricordo e un'eredità preziosa alla scena musicale e artistica della città di Sanremo. L’iniziativa si tiene ogni anno, nel mese di luglio, per mantenere viva la memoria artistica del Maestro nel modo migliore in cui lui avrebbe voluto essere ricordato: con tanti eccellenti musicisti su un palco davanti a un folto pubblico.

Ma chi era Dodo Goya?

Rodolfo «Dodo» Goya (Livorno 1939 – Sanremo 2017) è stato contrabbassista, compositore e vera anima del jazz nel ponente ligure. Attivo dai primi anni Sessanta, Goya ha accompagnato i maestri di più generazioni del jazz nostrano, a partire da Franco Cerri, Gianni Basso, Franco D'Andrea, Enrico Rava, e poi i più giovani Tullio De Piscopo, Dado Moroni, Andrea Dulbecco, Giampaolo Casati e Pietro Tonolo. Come spesso accadeva una volta, i migliori musicisti locali erano spesso chiamati ad accompagnare i grandi solisti USA in tour in Italia. Così più volte Goya si è trovato a dividere il palco con vere e proprie leggende del jazz mondiale come Chet Baker, Gerry Mulligan, Mal Waldron, Pepper Adams, Steve Grossman.

Ma oltre a suonare, Dodo Goya si è impegnato in prima persona anche come divulgatore culturale e promotore di movimenti ed eventi artistici. Ha dato un contributo importante alla crescita della scena jazz a Sanremo organizzando personalmente concerti, eventi e rassegne.

Nel 2013 il suo impegno per la diffusione del jazz e della cultura gli è valso il Premio Renzo Laurano.

Da allora, la sua immagine è rimasta emblema di qualità, coesione e inventiva nel panorama jazzistico.

Al centro del festival ""I’ll Remember Dodo Goya" c’è la profonda amicizia e stima tra tutti i musicisti coinvolti, molti dei quali hanno lavorato o studiato con Goya: non a caso tutti i leader di questa edizione, da Dado Moroni, a Pietro Tonolo, da Andrea Dulbecco al direttore artistico e trombettista Gianpaolo Casati hanno suonato in passato con Dodo.

Tutti i loro concerti puntano a essere un'esperienza collettiva che rinnova ogni anno l'eredità umana e artistica del Maestro, con dialoghi musicali dinamici, intensi ed emozionanti, secondo lo spirito più libero e creativo del jazz che Goya stesso incarnava.

Le serate saranno presentate da Maurilio Giordana, con interventi, proiezioni, aneddoti e commenti a cura di Umberto Germinale e Freddy Colt. Fotografie e filmati d'archivio ricorderanno la lunga carriera e le prestigiose collaborazioni di Goya.

Il programma della 7ª edizione: "I’ll Remember Dodo Goya"

Martedì 22 luglio, ore 21

Il duo Giampaolo Casati e Dado Moroni in un omaggio raffinato a Duke Ellington e Louis Armstrong, tra tromba e pianoforte.

Martedì 22 luglio, ore 22

Pietro Tonolo Contemporary Soundscapes, il nuovo quartetto di uno dei maggiori sassofonisti italiani

Pietro Tonolo, sax e flauto

Giancarlo Bianchetti, chitarra

Gabriele Evangelista, contrabbasso

Bernardo Guerra, batteria



Mercoledì 23 luglio, ore 21

Andrea Dulbecco Trio: un tributo al mondo sonoro di Chick Corea, con il vibrafono in primo piano.



Andrea Dulbecco, vibrafono

Carlo Bavetta, contrabbasso

Paolo Orlandi, batteria

Mercoledì 23 luglio, ore 22

Dado Moroni Trio: gli standard immortali del jazz, reinterpretati da musicisti di altissimo livello.



Dado Moroni, pianoforte

Giovanni Cerruti, contrabbasso

Rodolfo Cervetto, batteria

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito