Sanremo: mercoledì sera appuntamento al Club Tenco con Stefano Senardi

Il 23 luglio Stefano Senardi parteciperà, alle ore 20.45, a un incontro organizzato dal Club Tenco presso la sua sede a Sanremo (Piazza Cesare Battisti, 33) per ricordare Pino Daniele, insieme a Pietra Montecorvino e a Eugenio Bennato. A seguire verrà proiettato “Pino Daniele. Nero a metà”, il documentario realizzato dallo stesso Senardi con Marco Spagnoli.

Dal 25 al 27 luglio, Stefano Senardi sarà protagonista di tre appuntamenti nell’ambito del Lyges Festival, in Piazza Partigiani ad Alassio. Il 25 luglio alle ore 21.00, salirà sul palco insieme a Christian Floris per conferire a Paola Turci il Premio “Alassio per la Musica”, attraverso un dialogo che ne ripercorrerà carriera, musica e impegno artistico. Il 26 luglio, alle ore 21.00, sarà la volta di “Vasame. L’amore è rivoluzionario”, spettacolo da lui curato con protagonisti Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello. La serata sarà condotta da Christian Floris.

Il 27 luglio alle ore 21.00, introdurrà e presenterà il documentario “Pino Daniele. Nero a metà”, realizzato insieme a Marco Spagnoli e prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures. La proiezione sarà accompagnata da momenti musicali a cura di Chiara Ianniciello (voce e contrabbasso) e Giada De Prisco (chitarra), e condotta da Christian Floris. Il 28 luglio, alle ore 21.00, invece introdurrà il documentario su Pino Daniele presso Villa Faravelli (viale Giacomo Matteotti, 151) a Imperia. Il 29 luglio a Diano Marina (Imperia) continua la rassegna “Incontri Ravvicinati con i Cantautori”, curata da Stefano Senardi, con un appuntamento che vedrà protagonista Ermal Meta. Organizzata in collaborazione con Intersuoni BMU Music di Ettore Caretta, la rassegna alterna performance live e momenti di dialogo con grandi protagonisti della musica italiana, affiancati dallo stesso Senardi e Maurilio Giordana e proseguirà poi il 29 agosto con la proiezione del documentario “Pino Daniele. Nero a metà”, il 31 agosto con Diodato e il 6 settembre con Fabio Concato. A margine di ciascun incontro, Stefano Senardi presenterà il suo libro “La musica è un lampo” (Fandango) e sarà disponibile per il firmacopie.

Nel mese di agosto, Stefano Senardi sarà protagonista di tre appuntamenti dedicati al suo libro “La musica è un lampo” (Fandango). Il primo si terrà il 2 agosto alle ore 21.30 a Bordighera, all’interno della rassegna “E…state in Tenco”. A seguire, il 12 agosto alle ore 21.00 Senardi sarà ospite del Festival di Berchidda, dove, su invito di Paolo Fresu, presenterà nuovamente il libro. Infine, il 20 agosto, alle ore 19.00, sarà a Ceriana (Imperia), per l’evento “Arte Sospesa”, dove incontrerà il pubblico nella piazza del paese per un’altra presentazione del volume.

Nato a Imperia nel 1956, STEFANO SENARDI è uno dei più illustri produttori discografici italiani. È stato direttore generale della CGD East West (Warner Music Group), presidente della PolyGram Italia e fondatore dell’etichetta NuN Entertainment. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Franco Battiato, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Jovanotti, Zucchero, Madonna, Luciano Pavarotti, Simply Red, Gianna Nannini, Carmen Consoli, Pino Daniele e i CSI. Nel 2005 dirige Radio Fandango, l’etichetta discografica della casa di produzione cinematografica Fandango di Domenico Procacci. È stato presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo del Club Tenco.

È stato anche Senior Consultant presso Sugar Music Publishing dal 2009 al 2011. Sua la serie “33 giri Italian Masters”, ideata per Sky Arte. Ha inoltre curato e pubblicato per Rizzoli Lizard insieme a Francesco Messina “L’alba dentro l’imbrunire, una storia illustrata di Franco Battiato”, è direttore creativo e co-sceneggiatore del film “Franco Battiato – La voce del padrone”, per la regia di Marco Spagnoli, il documentario musicale italiano di maggior successo al box office nel 2022, vincitore del Nastro d’argento 2023. Nel 2024 ha scritto insieme a Marco Spagnoli il documentario “Pino Daniele – Nero a metà”. È direttore artistico del premio della Musica di Alassio e nel novembre 2023 ha pubblicato il suo libro autobiografico “La musica è un lampo”, edito da Fandango Libri. Ricopre da diversi anni il ruolo di direttore artistico del "Musart" e fa parte del team organizzativo del "Medimex". È l'ideatore e direttore artistico di "Incontri ravvicinati con i cantautori" a Diano Marina (Imperia), una rassegna che promuove la cultura musicale e crea opportunità di dialogo e confronto nel contesto della canzone d’autore. Ha curato inoltre “Incontri con i mestieri della musica”, la serie di 3 appuntamenti che esplora i diversi aspetti della musica attraverso incontri tematici presso la Biblioteca Civica Leonardo Lagorio di Imperia, dove, oltre a organizzare incontri, sta donando una parte significativa della sua collezione musicale per renderla accessibile alla sua città natale.