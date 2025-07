'Raid nelle frazioni' di Ventimiglia, pulizia straordinaria al Borgo (Foto)

Proseguono i 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia. Il diciannovesimo si è svolto sabato scorso al Borgo.

Una pulizia straordinaria nel quartiere che collega la città con il porto turistico e Marina San Giuseppe. "Con il consigliere comunale Simone Bertolucci siamo andati al Borgo, dove si è svolto il diciannovesimo 'Raid nelle frazioni'. E' un biglietto d'entrata verso il porto turistico, un volano turistico economico ormai consolidato, e verso Marina San Giuseppe che tra l'altro ospita diverse manifestazioni e, quindi, è un quartiere in via di sviluppo” - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "La frazione è stata oggetto di un importante intervento di Teknoservice con sfalci, sanificazione, lavaggio a fondo e spazzamento manuale e meccanico: interventi che continueranno anche nei prossimi giorni. Abbiamo pensato anche a un progetto di riqualificazione urbana del parcheggio abbandonato da tempo in via Trossarelli in un piano triennale dei lavori pubblici".

"Continuano i nostri sabato mattina di raid" - aggiunge il primo cittadino - "E' un modo per fare una pulizia a fondo ottimizzando le nostre risorse umane ed è un'occasione per un confronto diretto con la popolazione residente".