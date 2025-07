Triora: a Creppo, commemorazione solenne per i Carabinieri caduti e gli eroi dell'Arma (foto)

Sabato 19 luglio, a Creppo di Triora, in Valle Argentina, Don Sueli Fornoni della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, assistito all'Altare dal Diacono Alex Dellerba della Diocesi di Albenga-Imperia, Maresciallo dell' Arma dei Carabinieri, ha celebrato la SS. Messa, in ricordo dei Carabinieri originari della vallata e dei caduti di Nassiryia, oltre al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, morto in seguito ad un agguato mafioso a Palermo il 3 settembre del 1982 ed al brigadiere Salvo D'Acquisto, ucciso dalle truppe tedesche il 23 settembre del 1943.

La giornata è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Sanremo. Nel luogo ove si è svolta la celebrazione si trova il monumento eretto alla memoria di Antonio Astini, Carabiniere, ed è stato inaugurato nel 2004 per commemorare altresì il servo di Dio brigadiere Salvo D’ Acquisto, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa i caduti di Nassiriya e l’Alpino Tiziano Chierotti

Ha preso parte alla significativa celebrazione, una rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo della Valle Argentina e della sezione ANC di Ventimiglia con il Presidente ANC di Sanremo Marcello Coppola, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sanremo.