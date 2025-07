Una leggenda a Sanremo: Marcus Miller incanta l’Auditorium con il suo jazz senza tempo (Foto)

Sanremo ha vissuto una serata indimenticabile all’insegna della grande musica internazionale. Venerdì sera, nella suggestiva cornice dell’Auditorium Franco Alfano, è andato in scena il concerto esclusivo di Marcus Miller, uno dei più grandi bassisti e compositori del panorama jazz e fusion mondiale. L’evento, nato dalla collaborazione tra il festival Unojazz&Blues – sotto la direzione artistica di Diego Campagna – e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico e apprezzamenti unanimi.

Sul palco, Marcus Miller ha incantato i presenti con la sua energia e il suo inconfondibile stile: un mix irresistibile di groove, melodia e tecnica sopraffina. Acclamato in tutto il mondo, Miller è considerato un maestro dello slap e un innovatore capace di attraversare con disinvoltura jazz, funk, soul e world music. Nel corso della serata, il musicista ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, regalando anche momenti di intensa improvvisazione e dialogo musicale con l’orchestra.

Artista pluripremiato – due Grammy Awards all’attivo – Marcus Miller ha collaborato con leggende del calibro di Miles Davis, Herbie Hancock, David Sanborn e Luther Vandross. Tra i suoi brani più celebri spicca Tutu, scritto proprio per Davis, ma anche numerose colonne sonore composte per il cinema, a testimonianza di un talento eclettico e in continua evoluzione.

Il concerto sanremese ha confermato ancora una volta la forza evocativa e la rilevanza culturale di Unojazz&Blues, capace di portare nella città dei fiori artisti di fama mondiale e creare sinergie artistiche di altissimo livello.

(Foto di Erika Bonazinga)