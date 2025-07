Penne nere di Vallecrosia a Entracque per la 28a Festa alpina (Foto)

Una rappresentanza di gruppi alpini della sezione di Imperia, accompagnati dal Vessillo sezionale e coordinati dal gruppo alpini di Vallecrosia e dal suo capogruppo Giuseppe Turone, prenderà parte, per il terzo anno consecutivo, alla Festa alpina a Entracque in programma domenica 27 luglio. La Fanfara Alpina Colle di Nava della sezione di Imperia, inoltre, animerà il raduno organizzato dal Gruppo Alpini di Entracque, in provincia di Cuneo, che, nell’occasione, festeggerà anche il trentennale della propria fondazione.

“Quella tra gli alpini di Entracque e di Vallecrosia sta diventando una solida amicizia quasi un vero e proprio gemellaggio" - dice il capogruppo del gruppo alpini di Vallecrosia Giuseppe Turone - " Si tratta certo di un’occasione per conoscere e incontrare amici ai quali ci lega una grande passione e lo spirito alpino ma anche di crescita turistica per le due località visto che si potranno sviluppare insieme idee e progetti ".

"Il programma del raduno prevede, dopo l’iscrizione dei vessilli e dei gagliardetti, la sfilata per le vie del centro storico del comune di Entracque (famoso per il suo centro faunistico, per la centrale idroelettrica Luigi Einaudi e per le sue rinomate patate), la deposizione delle corone ai caduti, il saluto delle autorità, l’alzabandiera, la celebrazione della santa messa, il rancio alpino in piazza del Mercato con agnolotti alla piemontese, arrosto e patate fritte, tomino di Entracque, dolce e vino al costo di 20 euro" - fa sapere Turone - "L'edizione 2025 del Raduno delle Penne Nere si concluderà nel pomeriggio, sempre in piazza del Mercato, con l’esibizione della Fanfara Alpina Colle di Nava della sezione di Imperia".