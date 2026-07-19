Giugno 2026 tra i più caldi di sempre: a Imperia 15 notti tropicali

La provincia di Imperia si conferma tra le aree liguri maggiormente interessate dall'eccezionale ondata di caldo che ha caratterizzato giugno 2026. I dati dell'Osservatorio Meteosismico di Imperia evidenziano infatti ben 15 notti tropicali, ossia con temperature minime non inferiori ai 20 gradi, di cui quattro con valori superiori ai 25 gradi.

Un dato che fotografa un mese segnato da condizioni climatiche fuori dall'ordinario e da un persistente disagio termico, soprattutto nelle ore notturne, quando le temperature non sono riuscite a scendere su livelli più sopportabili.

Il quadro locale si inserisce in un contesto europeo altrettanto eccezionale. Secondo il programma Copernicus Climate Change Service (C3S), giugno 2026 è stato il secondo giugno più caldo mai registrato in Europa, con una temperatura media superiore di 1,78 gradi rispetto al periodo di riferimento 1991-2020.

Ancora più significativo il dato relativo all'Europa occidentale, dove il mese appena concluso è risultato il più caldo dell'intera serie storica, con anomalie superiori ai 3 gradi rispetto alla media climatica. Superati sia il precedente record del 2025 sia quello della storica estate del 2003. Le anomalie più marcate, comprese tra i 3 e i 5 gradi, hanno interessato anche l'Italia, insieme a Francia, Germania, Spagna e Paesi del Benelux.

Anche le rilevazioni di Arpal confermano l'eccezionalità della situazione. La giornata più calda in Liguria è stata quella del 27 giugno, quando la temperatura media giornaliera regionale ha raggiunto i 27,3 gradi, il valore più elevato del mese.

Sul fronte delle notti tropicali, Imperia si colloca ai livelli delle altre principali città liguri: Genova ha registrato 16 notti tropicali, di cui nove oltre i 25 gradi, Savona 15 notti tropicali con sei oltre i 25 gradi, mentre La Spezia ha totalizzato 14 notti tropicali, quattro delle quali con minime superiori ai 25 gradi.

I dati confermano dunque una tendenza ormai consolidata negli ultimi anni: estati sempre più calde e periodi di afa persistente anche durante le ore notturne. Per la provincia di Imperia, il giugno appena trascorso entra così tra i mesi più anomali dal punto di vista climatico, evidenziando gli effetti sempre più evidenti del riscaldamento in atto anche sul territorio ligure.