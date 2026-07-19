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Attualità | 19 luglio 2026, 16:38

Consegnata la maglia FSPA ad Aldo Ghiringhelli: riconoscimento al presidente che ha fatto crescere la pallavolo acquatica sanremese (foto)

Cerimonia alla Spiaggia Ippocampo con atleti e volontari: Ghiringhelli commosso per l’omaggio, presente l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi

Si è svolta oggi la consegna della maglia della FSPA (Federazione Sanremese Pallavolo Acquatica) al suo presidente Aldo Ghiringhelli da sempre impegnato in questa disciplina e che continua a spopolare nello specchio acqueo antistante la Spiaggia Ippocampo. Tutti gli atleti si sono congratulati con un visibilmente commosso Ghiringhelli per il prestigioso e ambito riconoscimento ottenuto.  La consegna della maglia celebrativa è avvenuta alla presenza dell'assessore regionale al turismo Luca Lombardi.

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