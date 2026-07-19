Estate 2026, sulla A10 atteso traffico da bollino rosso tra metà luglio e fine agosto

Con la stagione estiva, la rete autostradale ligure si prepara a registrare un significativo aumento dei flussi veicolari. Secondo le previsioni di traffico elaborate da Concessioni del Tirreno per la tratta A10, il periodo compreso tra il 15 luglio e la fine di agosto sarà caratterizzato da un'intensità crescente della circolazione, con diversi fine settimana da "bollino rosso".

La seconda metà di luglio segnerà l'inizio dell'esodo estivo. A partire dal 15 luglio si prevede un incremento costante dei volumi di traffico, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, quando migliaia di turisti si metteranno in viaggio verso le località balneari della Riviera ligure e della Costa Azzurra.

Il mese di agosto rappresenterà il momento più critico dell'estate. I primi due fine settimana del mese saranno interessati da traffico intenso in entrambe le direzioni, ma il picco è atteso nel periodo centrale, in concomitanza con il ponte di Ferragosto. Tra il 13 e il 17 agosto si prevedono le condizioni di maggiore congestione, con traffico molto intenso sia in direzione Italia sia verso la Francia.

Anche il controesodo di fine mese sarà caratterizzato da elevati volumi di circolazione. Negli ultimi fine settimana di agosto, in particolare tra il 22 e il 30 agosto, sono attesi rallentamenti e possibili code dovuti al rientro dei vacanzieri e alla ripresa delle attività lavorative.

Le autorità autostradali invitano gli automobilisti a pianificare con attenzione gli spostamenti, privilegiando, ove possibile, le fasce orarie meno congestionate e consultando preventivamente gli aggiornamenti sulla viabilità. L'obiettivo è limitare i disagi e garantire una maggiore fluidità del traffico lungo uno dei principali assi di collegamento tra l'Italia nord-occidentale e la Francia.