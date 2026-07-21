Sanremo aderisce al protocollo con la Provincia per sfalcio e manutenzione delle strade provinciali: contributo da 13.270 euro

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato la bozza del Protocollo d'intesa con la Provincia di Imperia per la realizzazione, nel corso del 2026, degli interventi di sfalcio dell'erba, taglio dei rami, pulizia delle cunette e dei canali laterali, oltre alla manutenzione della vegetazione lungo le strade provinciali che attraversano il territorio comunale. L'accordo rientra nell'iniziativa promossa dall'Amministrazione provinciale, già sperimentata negli anni passati, con l'obiettivo di sostenere economicamente i Comuni nell'esecuzione di lavori ritenuti fondamentali per la sicurezza della viabilità e il decoro del territorio.

Per il Comune di Sanremo è previsto un contributo di 13.270 euro, corrispondente ai 13.270 metri di strade provinciali presenti sul territorio comunale. Complessivamente, il protocollo coinvolge tutti i Comuni della provincia per una rete di 716,266 chilometri di strade provinciali, con uno stanziamento totale di 716.266 euro, calcolato sulla base di un euro per ogni metro lineare di viabilità interessata dagli interventi. Le risorse saranno destinate esclusivamente alle opere di manutenzione previste dall'intesa, fino all'esaurimento del finanziamento assegnato.

Nel provvedimento viene evidenziato come questi lavori siano finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, alla manutenzione del territorio e al miglioramento dell'aspetto paesaggistico delle principali arterie provinciali. I Comuni aderenti si impegnano inoltre a dare attuazione al protocollo secondo il principio della leale collaborazione con la Provincia di Imperia, condividendo l'obiettivo di garantire una gestione più efficace della rete viaria provinciale attraverso interventi tempestivi di manutenzione ordinaria.

La delibera prende atto anche della necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio comunale. A fronte del contributo provinciale di 13.270 euro, infatti, il capitolo di bilancio attualmente dedicato dispone di 12.000 euro. Per questo motivo la differenza di 1.270 euro sarà temporaneamente imputata su un diverso capitolo di entrata e di spesa, nelle more della successiva variazione di bilancio che riallineerà le poste contabili.

Con l'approvazione della delibera, la Giunta ha autorizzato il sindaco di Sanremo alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa con la Provincia di Imperia, che sarà poi trasmesso all'ente provinciale. Responsabile unico del procedimento è l'ingegner Giambattista Maria Miceli, dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune.