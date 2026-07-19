La 16enne di Castellaro MariaJulia debutta con “Balada do Verão”: un singolo bilingue tra Italia e Brasile

Un debutto fresco, estivo e dal respiro internazionale porta la firma di una giovanissima artista di Castellaro. Si intitola "Balada do Verão" il singolo d'esordio di MariaJulia, all'anagrafe MariaJulia Barozzi, appena 16 anni, che si affaccia sulla scena musicale con un progetto bilingue ricco di ritmo e calore. Il brano sarà disponibile dal 31 luglio su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

Caratterizzato da calde sonorità latine, "Balada do Verão" è cantato sia in italiano che in portoghese. Il testo, scritto dalla stessa MariaJulia, racconta la storia di un incontro e della complicità nata tra un ragazzo e una ragazza durante una travolgente estate in Brasile.

Una sinergia di talenti alla scuola House Voice

Il brano non è solo il frutto dell'ispirazione della giovane artista, ma anche di un importante percorso di crescita professionale. "Balada do Verão" è stata infatti scritta da MariaJulia con la collaborazione e la supervisione del maestro Fabio Fornaro e della maestra e cantautrice Monia Russo, quest'ultima già nota al grande pubblico per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo e per le collaborazioni con grandi nomi della musica italiana.

Il progetto è nato durante il primo anno del corso di Song Writing, curato dal maestro Fornaro all'interno della scuola di canto House Voice di Castellaro (IM), punto di riferimento per i giovani talenti del territorio ligure.

"Questo primo pezzo rappresenta un sogno che si realizza", racconta MariaJulia. "Volevo unire le mie radici e la mia passione per i ritmi latini in una canzone che trasmettesse l'energia, il sole e la spensieratezza dell'estate. Lavorare a questo brano con Monia e Fabio è stata un'esperienza incredibile che mi ha insegnato tantissimo".

Chi è MariaJulia

Classe 2009, MariaJulia Barozzi coltiva fin da piccolissima una viscerale passione per la musica. Studentessa al primo anno della scuola House Voice di Castellaro, unisce una naturale predisposizione per il canto a una scrittura fresca e vicina alla sua generazione. Con "Balada do Verão", la sedicenne di Castellaro firma un debutto promettente nel mondo musicale.

Instagram: mariajuliabarozzi.vox



