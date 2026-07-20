Addio al Comandante Alfa, fondatore del Gis e protagonista più volte dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo

Il mondo dell'Arma dei Carabinieri e quello della cultura salutano il Comandante Alfa, figura simbolo del Gruppo di Intervento Speciale (Gis), scomparso questa sera all'età di 75 anni. Originario di Castelvetrano, luogotenente dell'Arma e tra i fondatori del reparto d'élite dei Carabinieri, ha dedicato la propria esistenza al servizio dello Stato, mantenendo sempre riservata la propria identità. La notizia della morte è stata diffusa attraverso il suo profilo ufficiale Instagram con un messaggio carico di commozione: "Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del Comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale, che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo".

Sanremo lo aveva accolto più volte come ospite dei Martedì Letterari del Casinò, appuntamenti nei quali aveva saputo coinvolgere il pubblico con il racconto della propria esperienza umana e professionale, trasformando vicende operative di straordinaria complessità in riflessioni sul senso del dovere, della disciplina e della legalità. L'ultima partecipazione, nell'aprile del 2025, aveva registrato il tutto esaurito al Teatro dell'Opera, dove aveva presentato il volume "Liberate gli ostaggi. L'esordio del Gis. L'assalto al supercarcere di Trani". Durante l'incontro aveva ripercorso la prima storica missione del reparto speciale, spiegando come quell'operazione avesse segnato profondamente la sua vita e la storia del Gis.

Nel corso della sua lunghissima carriera, il Comandante Alfa è stato protagonista di alcune tra le più delicate operazioni condotte dall'Arma. Il 29 dicembre 1980 partecipò all'intervento nel carcere di Trani per porre fine alla rivolta dei detenuti, azione che rappresentò il debutto operativo del Gis. Successivamente prese parte a numerose missioni internazionali e a operazioni di altissimo profilo, tra cui la liberazione di Patrizia Tacchella, la cattura dei sequestratori di Cesare Casella e il servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo, distinguendosi sempre per professionalità, coraggio e riservatezza.

Terminata la carriera operativa nell'Arma nel febbraio del 2016, il Comandante Alfa aveva continuato a trasmettere la propria esperienza come istruttore, divulgatore e autore di numerosi libri. Nei suoi incontri pubblici, compresi quelli ospitati a Sanremo, non mancava mai di sottolineare il valore dell'addestramento, della preparazione mentale e del sacrificio, ricordando il motto che ha accompagnato il Gis fin dalla nascita: "Più sudore, meno sangue". Un messaggio che il pubblico dei Martedì Letterari aveva accolto con grande partecipazione e che oggi resta una delle testimonianze più significative del suo impegno nella diffusione della cultura della legalità.