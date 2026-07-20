TAR Liguria: stop su proroghe concessioni balneari a Ospedaletti, AGCM dovrà integrare contraddittorio e rinvio al 2027

Il futuro delle concessioni demaniali marittime a Ospedaletti torna al centro di un nuovo passaggio giudiziario davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, che ha disposto una ordinanza istruttoria nell’ambito del contenzioso avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro il Comune. Al centro del ricorso, la delibera con cui il Ospedaletti aveva prorogato e poi riorganizzato le concessioni balneari, scatenando la contestazione dell’Antitrust per possibile contrasto con il diritto europeo in materia di concorrenza e libertà di stabilimento.

I giudici amministrativi hanno però rilevato un problema di contraddittorio, evidenziando che non tutti i concessionari attualmente operanti sul demanio sono stati coinvolti nel giudizio. Per questo motivo è stato ordinato alla ricorrente di notificare gli atti anche agli altri soggetti interessati, entro 20 giorni, pena l’improcedibilità. Nel provvedimento, il TAR ha inoltre disposto un approfondimento istruttorio: il Comune dovrà depositare una relazione aggiornata sulle procedure di gara avviate, sul loro stato di avanzamento e sugli eventuali titoli rilasciati nel frattempo per l’utilizzo delle aree demaniali.

Slitta così ancora la decisione di merito, con la nuova udienza pubblica fissata al 14 gennaio 2027. Una tempistica che allunga ulteriormente l’incertezza sul futuro delle concessioni balneari, tema da anni al centro del confronto tra normativa nazionale, diritto europeo e gestione locale delle spiagge.