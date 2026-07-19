Nasce a Ventimiglia l’associazione Città Giardini Lions: un ponte transfrontaliero tra Italia e Francia per la tutela dei giardini storici (foto)

È nata ufficialmente ieri, sabato 18 luglio 2026, nella prestigiosa sede degli Amici dei Giardini Hanbury di Mortola, a Ventimiglia, l'associazione Città Giardini Lions, un nuovo e ambizioso progetto che si distingue fin dalla sua costituzione per una caratteristica unica: la sua vocazione transfrontaliera.

Erano presenti alla cerimonia la signora Caroline Hanbury, discendente dei lungimiranti avi, che ha portato i saluti dell'associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury che ci hanno gentilmente ospitato, l'assessore all'ambiente del Comune di Ventimiglia Domenico Calimera che oltre al proprio augurio per la nascita del progetto ha portato i saluti dell'amministrazione comunale.

A testimoniare l'importanza dell'evento erano presenti le Governatrici dei due Distretti Lions coinvolti, per il Distretto Italiano 108 IA3 Nicoletta Nati e per il Distretto Francese 103 CC Corine Braquet Bejoy, la partecipazione delle quali ha conferito particolare prestigio alla cerimonia.

Oltre al loro ha salutato e spiegato il progetto il Presidente del Lions club Ventimiglia, Danilo Parodi, club capofila dell'iniziativa.

Oltre al Lions club Ventimiglia erano presenti i Presidenti ed i rappresentanti dei club aderenti al progetto fin dal primo momento: LC Alassio Baia del Sole – LC LoanoDoria - LC Bordighera Host – LC Bordighera Otto Luoghi – LC Sanremo Host – LC Sanremo Matuzia – LC Sanremo Ufficiali D'Italia – LC Arma Taggia

Ed i Lions Club Provenienti da Oltralpe: LC Mentone – – LC Vallèe du Var - LC Beaulieu Cap Ferrat – LC Cannes Universal – LC De la Garde – Carqueiranne les iles d'or - LC Bandol Mèditerranèe.

Oltre alle governatrici ed i Presidenti di club numerosi i soci Lions, gli ospiti che hanno gremito la sede degli Amici dei Giardini Hanbury, contribuendo a creare un'atmosfera di grande entusiasmo, amicizia e condivisione.

L'associazione nasce infatti dall'unione di Lions Club italiani e francesi, con l'obiettivo di sviluppare iniziative comuni dedicate alla valorizzazione dei giardini storici, alla tutela dell'ambiente e alla promozione del patrimonio botanico e culturale dei territori che vanno oltre i confini italiani.

Questa dimensione internazionale rappresenta il valore aggiunto dell'iniziativa: un esempio concreto di collaborazione oltre i confini nazionali, nel segno dei valori lionistici del servizio, dell'amicizia e della cooperazione tra i popoli.

La giornata si è svolta in un clima di festa, accompagnando la nascita di un'associazione che guarda al futuro con spirito di collaborazione internazionale.

Tra gli obiettivi principali di Città Giardini Lions vi è la promozione dei giardini come patrimonio storico, culturale e paesaggistico, attraverso iniziative di comunicazione e sensibilizzazione che ne favoriscano la conoscenza e la fruizione. Grande attenzione sarà inoltre dedicata ai temi della salvaguardia ambientale e della sostenibilità, nella convinzione che la tutela del verde e della biodiversità rappresenti una responsabilità condivisa e un investimento per le future generazioni.

Con questa nuova realtà associativa prende dunque forma un ponte ideale, per adesso, tra Italia e Francia, capace di unire competenze, esperienze e sensibilità diverse per valorizzare un patrimonio comune, trasformando il territorio di confine in un laboratorio di collaborazione internazionale e di impegno concreto a favore dell'ambiente.