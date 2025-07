Cinema in giardino a Bordighera: la magia del grande schermo sotto le stelle

Domenica 20 luglio ai Giardini Lowe di Bordighera torna Cinema in Giardino, la rassegna ad ingresso gratuito che, grazie alle atmosfere suggestive create dal grande schermo, sa rendere ancora più magiche le serate estive. Sotto gli ulivi di via Vittorio Veneto sarà proiettato Onward, film d'animazione prodotto da Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures: due fratelli elfi adolescenti, in un mondo suburbano fantastico, intraprendono un'avventura alla ricerca di un artefatto che permetta loro di passare un altro giorno con il papà, purtroppo mancato

Cinema in Giardino proseguirà poi fino al 31 agosto, con altri coinvolgenti titoli: