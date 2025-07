Tutto pronto a Carpasio per una due giorni molto impegnativa per Pro Loco e per Anima Carpasio, la nuova Associazione nata per promuovere la cultura e le tradizioni nel Borgo.

Si comincia domani con il libro di Claudio Porchia a seguire domenica con la "Pastasciutta Antifascista" in Costa di Carpasio e al Museo Della Lavanda una giornata dedicata alla Poesia.

Tutti sono invitati sabato 19 e domenica 20 luglio a Carpasio.