Vallecrosia, torna il mercatino solidale a San Rocco (Foto)

Un mercatino solidale a Vallecrosia verrà organizzato dalle 18.30 alle 22.30 nel cortile dell'oratorio della parrocchia di San Rocco.

Dopo il successo dell'appuntamento del 18 maggio il prossimo sarà il 20 luglio. "E' un'iniziativa molto bella dove le persone possono venire a conoscere le associazioni del territorio che svolgono attività di volontariato" - dice don Rito, il parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Con un'offerta si potranno prendere oggetti e prodotti esposti il cui ricavato servirà a sostenere il sociale. Vi aspettiamo".

L'iniziativa è proposta dai volontari Caritas della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia e dall'associazione Oasi Angeli di Pace. "Possono partecipare tutti gli enti solidali. Se un'associazione non ha oggetti da esporre potrà comunque venire con uno stand per far conoscere la sua realtà e reclutare volontari" - fa sapere don Rito - "Per partecipare basta inviare una richiesta a mercatinosolidale1@gmail.com".