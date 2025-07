Sanremo, Forte di Santa Tecla l’appuntamento con “Echoes of Tecla”

A Sanremo questa sera presso il Forte di Santa Tecla l’appuntamento con “Echoes of Tecla” a cura del Balletto Teatro di Torino – BTT.



Il progetto unisce la danza contemporanea, memoria storica e comunità in un’esperienza artistica e partecipativa attraverso performance itineranti e sessioni di laboratori aperti al pubblico di tutte le età.

Un’occasione per esplorare il potenziale del corpo in relazione allo spazio e dove il Forte diventa scenografia vivente e palcoscenico interattivo.



La serata è divisa in due momenti.



Ore 19.00 – LET’S GET PHYSICAL

Sessione laboratoriale fisico-esperienziale aperta a tutte le età, guidata dai danzatori del BTT.



Ore 21.30 – CORPI IN OPERA

Performance dal vivo all’interno degli spazi del Forte.



Si ricorda che il secondo appuntamento con “Echoes of Tecla” è previsto per mercoledì 30 luglio

Il biglietto, acquistabile presso la biglietteria del Forte, è di 10 euro ed include anche l’eventuale partecipazione al laboratorio.



Prenotazioni: organizzazione@ballettoteatroditorino.org