Ospedaletti, variazione di bilancio da oltre 108 mila euro: più fondi per scuola, ambiente e spese istituzionali

Il Comune di Ospedaletti ha approvato una variazione di bilancio da 108.598,52 euro per il 2025, destinata a rafforzare servizi chiave come l’istruzione, l’ambiente e la gestione amministrativa. La delibera, approvata dalla Giunta municipale il 19 giugno scorso, prevede un incremento degli stanziamenti sia in parte corrente che in conto capitale, con l’obiettivo di garantire maggiore efficacia e continuità nei servizi offerti alla cittadinanza.

Tra gli interventi più significativi c’è un aumento di 12.000 euro per i servizi ausiliari all’istruzione, con cui l’amministrazione punta a migliorare l’offerta scolastica e i servizi collegati alle attività educative. A questi si aggiungono 50.000 euro per spese correnti e 2.239 euro per spese in conto capitale legate alla tutela ambientale, destinati al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Ulteriori 10.359,52 euro sono stati stanziati per la segreteria generale, a copertura delle spese istituzionali, mentre 4.000 euro sono destinati all’ufficio tecnico per il potenziamento delle funzioni operative.

Per far fronte a queste uscite, la Giunta ha previsto entrate extratributarie aggiuntive e un incremento delle risorse per conto terzi. In particolare, figurano nuove entrate per complessivi 97.598,52 euro e una crescita di 30.000 euro nelle partite di giro.

Grazie a questa variazione, il totale delle uscite del bilancio 2025 del Comune di Ospedaletti sale a 15.137.217,64 euro, con una previsione di competenza aggiornata pari a 10.474.720,85 euro. Il provvedimento mira a garantire una gestione più flessibile ed efficiente dei fondi comunali, assicurando risposte concrete alle esigenze del territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile e miglioramento dei servizi.