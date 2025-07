Autostrada A10, un nostro lettore: "Scandaloso che non si conosca la fine dei lavori nella galleria dopo Ventimiglia"

Ecco le considerazioni del nostro lettore Tommaso M. in merito all’autostrada a 10 tronco Torino Savona.

"Il tratto in questione, spiega, è passato il casello di Ventimiglia, direzione Francia. Nella prima galleria il problema sussiste a causa lavori datati a maggio e ancora oggi persistenti sulla tratta causando traffico intenso in più il costo dell’autostrada di 2,70 € da Ventimiglia a Nizza.

Ho provveduto a chiamare l’assistenza clienti dell’autostrada la loro risposta è stata abbastanza incompleta: sanno l’inizio dei lavori, ma non sanno il termine. Trovo una cosa al quanto scandalosa. Bisogna intervenire con articoli per far notare il problema e insistere al fine di mettere pressione sui lavori".