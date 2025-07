Ospedaletti: al via un lungo fine settimana di manifestazioni tra cultura, musica e gastronomia

Fine settimana ricco di eventi a Ospedaletti. Si comincia questa sera con il secondo appuntamento della rassegna letteraria 'E' tempo di libri' in collaborazione con la libreria Ubik di Sanremo (allestimento a cura di Divani&Divani Sanremo). Presso l'Auditorium comunale, alle 21 incontro con lo scrittore Riccardo Pedicone che presenta il suo libro “E sembra quasi vero” (ed. Rizzoli). Modera Claudio Restelli, scrittore e speaker radiofonico.

Venerdì sera dalle 21,30 terzo appuntamento con 'Musica in pista': lungo la pista ciclopedonale di fronte al Palazzo Comunale a dettare il ritmo della serata sarà la dj Simona Lanteri. Contemporaneamente presso l'Auditorium di Pian d'Aschè spettacolo di ballo a cura di Lumi Eventi.

Terza edizione della Sagra della zucchina trombetta, in programma sabato prossimo a partire dalle 20 sull'ampio Piazzale al Mare. La 'Cucurbita Moscata' verrà servita in piatti dalle diverse declinazioni: come antipasto, come condimento del piatto di pasta e come secondo piatto con il fritto di calamari. Il menu viene completato da sorbetto al limone e un bicchiere di vino. Tutto a cura del Descu Spiaretè, associazione locale di volontari guidata da Aldo 'Pantera' Germinale. Evento a pagamento.

Domenica sera, infine, sarà la volta di 'Musica in Piazza': dalle ore 21,30 presso Piazza IV Novembre concerto Jazz con il gruppo "Inter Play Jazz Trio"