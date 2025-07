Sanremo: abbattuto un cartello storico per un concerto, l'Indignazione di Roberto Pecchinino

In questi giorni ho assistito – con incredulità e amarezza – all’abbattimento di un cartello informativo turistico, ricco di contenuti storici e culturali, per fare spazio a una transenna temporanea destinata all’organizzazione di una serie di concerti musicali. Un gesto che, al di là dell’apparente banalità logistica, rappresenta una ferita al buon senso e alla visione di una città che dovrebbe saper coniugare cultura e intrattenimento, e non sacrificarne una per l’altra.

Quel cartello non era un semplice pezzo di metallo: era un presidio di memoria, un punto di riferimento per turisti e cittadini, uno strumento di valorizzazione del nostro patrimonio. Rimuoverlo – peggio ancora, abbatterlo – senza preavviso, senza coinvolgere chi ne aveva curato i contenuti o la collocazione, dimostra una leggerezza grave, che sconfina nella negligenza.

Chi ha autorizzato questa operazione? È possibile che nessuno si sia posto il problema del danno culturale arrecato? È accettabile che in nome di un evento temporaneo si cancelli un pezzo di identità e di narrazione del territorio? Non si tratta di essere contro la musica o i concerti, ma contro l’improvvisazione e la superficialità con cui troppo spesso si gestiscono gli spazi pubblici. La cultura non può e non deve essere l’anello debole delle scelte organizzative. Non si può accettare che, in nome dell’intrattenimento, si calpesti ciò che racconta la nostra storia.

Mi auguro che questo episodio non passi sotto silenzio. E che chi ha responsabilità amministrative o operative rifletta sull’importanza del rispetto per i luoghi e per i simboli della cultura. Ogni cartello, totem, pannello rappresenta la storia e l’identità di Sanremo, e rimuoverli senza riflettere significa offendere il senso di appartenenza cittadino.

Roberto Pecchinino.