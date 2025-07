Giovanni Senese conquista il 'Forno Verde' di 50 Top Pizza Italia a Sanremo

È stata presentata il 15 luglio al Teatro Manzoni di Milano l’autorevole guida online 50 Top Pizza Italia, curata da Albert Sapere, Barbara Guerra e Luciano Pignataro. Una guida che, com’è noto, valorizza le pizzerie in Italia che si sono contraddistinte per l’alta qualità della loro proposta, dall’impasto al servizio. Il suo spazio all’interno di questa importante pubblicazione se lo ritaglia anche il maestro pizzaiolo Giovanni Senese, che continua a collezionare riconoscimenti nel settore - come i Tre Spicchi del Gambero Rosso e la 62ª posizione nella classifica dei 100 Best Pizza Chef a livello internazionale.

Senese - Pizza Napoletana in Evoluzione, a Sanremo, è infatti da oggi Forno Verde, un’insegna quindi che strizza l’occhio alla sostenibilità, una garanzia del rispetto per l’ambiente e conseguenzialmente per la salute del consumatore. Questo il significato del Forno Verde per l’insegna ligure, tra le Pizzerie Eccellenti secondo la Guida.

Così i curatori sull’importante riconoscimento attribuito al maestro pizzaiolo: «La Pizzeria Senese è diventata un punto di riferimento per appassionati e turisti [...]. Le materie prime sono di altissima qualità, con uso di numerose DOP e IGP, mentre frutta e verdura di stagione provengono dall’orto di proprietà, definito sinergico. Le pizze classiche sono presentate con originali interpretazioni del pizzaiolo, in nome di freschezza e sostenibilità».

«Questo è un giorno importante. Ricevere questo premio, il Forno Verde, da 50 Top Pizza, ha un significato, è qualcosa di concreto che ripaga sia la mia filosofia sia la mia attività quotidiana. Riconosce la ricerca, la cura per la selezione delle materie prime, la passione per una sostenibilità che ha come primo scopo quello di dare il valore che merita al Made in Italy, al nostro splendido territorio, così ricco, così unico. Io e la mia brigata, che con me si sforza ogni giorno di dare il massimo spazio a questo principio fondamentale, ringraziamo nel modo che secondo noi è il migliore: rimetterci a testa bassa a lavorare, più concentrati di prima, più motivati di prima, con quell’emozione dentro indirizzata prima di tutti ai nostri clienti e a chi in questo progetto ci ha sempre creduto», ha dichiarato Giovanni Senese.

Il Forno Verde attribuito a Senese Pizzeria, infatti, valorizza l’obiettivo che ha sempre contraddistinto il maestro pizzaiolo: aggiungere al personalissimo impasto della sua Napoletana in evoluzione, materie prime che siano tanto di qualità quanto scelte nel pieno rispetto di un principio di sostenibilità forte e sentito. Prodotti eccellenti, certificati, presìdi Slow Food, coltivati nel pieno rispetto della natura sugli appezzamenti di proprietà che Giovanni ha voluto prendere in loco, sulle colline della Città dei fiori.