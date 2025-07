Sanremo, turisti si complimentano: "Una città sempre più a misura di famiglie"

"Gentile Redazione di Sanremo News,

siamo una famiglia di Savona che ha trascorso un weekend lungo a Sanremo, e ci tenevamo a condividere con voi e con i vostri lettori una bella scoperta".

Inizia cosi la mail inoltrata al nostro giornale da questa famiglia savonese che ha riservato delle bellissime parole per la città di Sanremo, ma anche qualche critica costruttiva.

"Conosciamo da anni la città, spiegano, ma questa volta l’abbiamo trovata diversa: più viva, più curata, con un’atmosfera accogliente che ci ha piacevolmente colpiti. In modo particolare, ci hanno sorpreso gli eventi dedicati ai bambini in Piazza Borea d’Olmo. Li abbiamo scoperti per caso durante una passeggiata serale venerdì scorso, e ci hanno conquistati subito per l’eleganza, l’attenzione ai dettagli e la qualità delle proposte. Tanto che siamo tornati anche martedi. È raro trovare iniziative così ben pensate per i più piccoli, capaci di coinvolgere senza mai essere caotiche, offrendo al tempo stesso momenti di bellezza anche per gli adulti. Ragazze davvero bravissime!

Peccato solo che siano poco pubblicizzati. Ripeto: li abbiamo scoperti per caso. Meritano decisamente più visibilità, perché sono all’altezza di quanto si trova in molte grandi città.

Complimenti sinceri al Comune di Sanremo e a tutti coloro che si stanno impegnando per rendere la città sempre più a misura di famiglie.

Con gratitudine,

Una famiglia da Savona che ritornera' presto".