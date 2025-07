Sanremo, Strada San Martino: lavori fognari contestati dai residenti, “Problemi rimasti irrisolti”

Alcuni residenti di strada San Martino a Sanremo esprimono le loro perplessità in merito ai recenti lavori fatti sugli impianti fognari della via, che a loro dire non avrebbero risolto le problematiche già presenti.

"I residenti di Strada San Martino a Sanremo sono preoccupati per i lavori effettuati nella via da Riviera Acque SpA (dati in appalto a ditta privata) e che hanno bloccato per circa tre mesi la viabilità.

Tali lavori non sono stati risolutivi dei problemi fognari e lo dimostra il fatto che, anche ultimati, è quasi ogni giorno richiesto l'intervento della ditta per gli spurghi dei liquami. Non si può immaginare cosa succederà con l'arrivo dei turisti nei prossimi giorni.

Desiderano pertanto evidenziare questa problematica situazione".