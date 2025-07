Vallecrosia, kayak e mare: i Marinai d'Italia ospitano i bambini di "Non solo sport" (Foto e video)

Una giornata di mare e di kayak è stata organizzata oggi presso l'associazione nazionale Marinai d'Italia sezione di Vallecrosia per i bambini del centro estivo "Non solo sport" di Camporosso Mare, Dolceacqua e Vallecrosia.

Un'esperienza unica e inclusiva nata dalla collaborazione tra realtà associative locali. "Ogni settimana facciamo kayak in spiaggia e un giorno il signor Ambrosino, che ringraziamo per l'ospitalità, ci ha chiesto se avevamo piacere a venire presso la spiaggia davanti alla sede dell'Anmi - Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Vallecrosia e poi pranzare da loro" - dice Daniela Moro, responsabile del progetto di centro estivo dell'associazione 'Non solo sport' - "Abbiamo così organizzato questa giornata di kayak al mare. I bambini poi mangiano sotto il pergolato della sede dei Marinai".

I giovani partecipanti si sono avventurati in mare in completa sicurezza, accompagnati da un istruttore esperto e, inoltre, hanno potuto fare un rinfrescante bagno. "I partecipanti sono i bambini del centro estivo di Vallecrosia, Camporosso Mare e di Dolceacqua" - fa sapere Moro - "Due volte a settimana li portiamo al mare per fare attività natatoria, kayak e sup".

Infine, i partecipanti hanno potuto degustare un pranzo, fornito dalla Cir di Camporosso, al fresco, sotto il pergolato della sede dell’associazione Marinai d’Italia di Vallecrosia. "Siamo felici di poter ospitate i bambini di Non solo sport, oggi cinquantacinque, nella nostra sede" - commenta Flavio Ambrosino dell'associazione nazionale Marinai d'Italia sezione di Vallecrosia - "Siamo sempre disponibili a mettere a disposizione delle associazioni locali la nostra sede per le loro attività, speriamo che giornate simili si potranno ripetere più spesso".