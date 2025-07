Sversamenti fognari, il Comune di Santo Stefano al Mare anticipa i costi e pensa a rivalersi su Rivieracqua

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha approvato una spesa complessiva di 15.698,82 euro per un intervento urgente volto a supportare la riparazione della condotta fognaria comunale, eseguita dal gestore Rivieracqua. L’intervento, dichiarato di “somma urgenza” dalla Giunta con delibera del 3 luglio scorso, si è reso necessario per evitare lo sversamento di liquami in mare durante la disattivazione della stazione di pompaggio situata sul Lungomare Colombo, in località Case Bianche.

Le operazioni hanno coinvolto due ditte. La ML Costruzioni di Matteo Lucà ha eseguito i lavori di allestimento del cantiere e di pulizia e disinfestazione dell’alveo del Rio Santa Caterina, in prossimità della Via Aurelia, per un importo pari a 4.802,36 euro. Contestualmente, la Podestà Servizi e Ecologia Srl ha provveduto all’aspirazione e allo smaltimento dei reflui nei giorni 10, 11 e 12 giugno, per un totale di 8.945,40 euro. L’intervento della Podestà si è protratto anche al 12 giugno per garantire il massimo contenimento del rischio ambientale.

Il Comune ha sostenuto interamente i costi, imputando la spesa sul capitolo 6130/1/2 del bilancio comunale. L’Amministrazione ha inoltre specificato che, pur avendo sostenuto direttamente la spesa per garantire la tempestività dell’intervento, “si riserva di valutare un'eventuale azione di rivalsa nei confronti del soggetto gestore del servizio idrico integrato Rivieracqua S.C.P.A., cui sarebbe ordinariamente demandata tale tipologia di intervento”. Una precisazione che chiarisce la volontà del Comune di non escludere la possibilità di un successivo rimborso da parte del gestore del servizio.

Il vice sindaco Donato Piccirilli, che ha presieduto la seduta di Giunta in assenza del sindaco Pallini, ha sottolineato l’importanza dell’intervento per tutelare l’ambiente marino e la balneabilità delle acque nel tratto costiero interessato. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.