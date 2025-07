Ventimiglia, lite al chiosco degenera: volano bottiglie di birra e sedie (Foto)

Scoppia una lite al chiosco che, in poco tempo, degenera: iniziano, infatti a volare bottiglie di birra, sedie e terra. E' successo ieri sera a Ventimiglia.

Stavano parlando tranquillamente sorseggiando birra quando all'improvviso scoppia una lite tra due uomini, sembrerebbe due stranieri, che, in poco tempo, degenera. I due iniziano, infatti, a lanciare le bottiglie di birra che stavano bevendo, le sedie del tavolino del chiosco, in cui si trovavano, e la terra delle aiuole l'uno contro l'altro recando danni al dehor e colpendo addirittura le persone presenti nei tavoli vicini. Non soddisfatti, secondo la testimonianza di alcuni passanti, iniziano a rincorrersi e continuano la furiosa lite in strada e in spiaggia dove sembra si siano lanciati anche le pietre.

Una scena incredibile che si è verificata a poca distanza dalla 'Cena in bianco' in svolgimento nei giardini pubblici di Ventimiglia che, fortunatamente, è proseguita senza intoppi.