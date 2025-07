Un viaggio tra costellazioni e misteri del cosmo: "Passeggiando verso le Stelle" a San Bartolomeo al Mare

Per il terzo anno consecutivo, il Comune di San Bartolomeo al Mare rinnova l’iniziativa che incanta residenti e turisti: una serata dedicata alla magia del cielo stellato, abbinata alla scoperta delle bellezze nascoste dell’entroterra ligure. L’evento, gratuito fino ad esaurimento posti disponibili, si terrà mercoledì 16 Luglio alle ore 21.00.



I partecipanti si ritroveranno in Piazza Sottana, nella località Chiappa, per poi proseguire in auto fino al Bestagnolo. Da lì, una breve passeggiata di circa 600 metri consentirà di allontanarsi dal bagliore delle luci cittadine e di godere appieno della magnificenza del firmamento.



Sotto la guida esperta dell'Associazione Stellaria, i partecipanti avranno l'opportunità di ammirare a occhio nudo le costellazioni più iconiche e le stelle più luminose. Ma l'esperienza non si ferma qui: grazie ai telescopi messi a disposizione, sarà possibile esplorare oggetti celesti lontani e affascinanti come ammassi stellari, nebulose e persino galassie, svelando la profondità e la bellezza mozzafiato del cosmo. Le guide di Stellaria saranno a disposizione per rispondere a domande, condividere curiosità e guidare i presenti in un vero e proprio viaggio tra i misteri dell'universo.



"Passeggiando verso le Stelle" rappresenta un'iniziativa unica nel suo genere, che coniuga l'osservazione astronomica con la valorizzazione del territorio. Le tipiche caselle liguri, illuminate dalle ultime luci del crepuscolo, creeranno uno scenario suggestivo e incantevole da cui innalzare lo sguardo verso i ben più distanti panorami del firmamento.



L'evento è realizzato dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con la Pro Loco, l'Associazione Stellaria e la Protezione Civile locale. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fino ad esaurimento posti. Per assicurarsi un posto, è necessario prenotare contattando l'Ufficio IAT al numero 0183 417065, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 o via mail a prolocosanbartolomeo@gmail.com